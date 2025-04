Viel Verkehr am Flughafen Friedrichshafen

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Die AERO 2025 in Friedrichshafen, die am 09. April 2025 öffnet, bedeutet auch Hochbetrieb am Bodensee-Airport Friedrichshafen.

Neben zahlreichen Flugzeugen, die auf der Messe ausgestellt werden und bereits in den kommenden Tagen landen, wurden bisher rund 1000 Flüge von Besuchern angemeldet, die den bequemen direkten Zugang vom Flughafen zum Messegelände nutzen und mit eigenen Flugzeugen anreisen werden.

Für den 07. April abends ist bereits die Ankunft eines Eurofighters der Bundewehr geplant, welcher ebenfalls auf dem Messegelände besichtigt werden kann. Für den 10. April sowie für den 12. April 2025 sind zwei Flugshows geplant. Die AERO, internationale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, die Business Aviation und den Luftsport, rechnet in diesem Jahr mit mehr als 30.000 Besuchern über 80 Ländern.

Der reguläre Linien- und Charterverkehr am Bodensee-Airport findet planmäßig statt. Der Flughafen Friedrichshafen bittet um Verständnis bei der Bevölkerung für mögliche Lärmbelästigungen, die durch den fliegerischen Messereiseverkehr entstehen können.

Flughafen Friedrichshafen