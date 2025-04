Die beste AERO aller Zeiten

AERO 2025 Impressionen (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2025 – die 31. Ausgabe der Messe – hat ihre Position als globale Leitmesse für die Allgemeine Luftfahrt, den Luftsport und die Business Aviation eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

760 Aussteller aus 38 Nationen zeigten insgesamt 328 Fluggeräte (2024: 270), von der Drohne über Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, ein- und zweimotorige Reiseflugzeuge, Helikopter bis hin zu Langstreckenjets. Nie zuvor waren auf einer AERO mehr Fluggeräte zu sehen, viele Exponate waren erstmalig auf einer Messe ausgestellt. Aus mehr als 80 Ländern reisten 32 100 Besucherinnen und Besucher (2024: 31 500) zum GA-Gipfeltreffen an den Bodensee. Die Geschäftsluftfahrt zeigte sich in diesem Jahr besonders stark in Friedrichshafen: Auf der AERO war das größte Line-up von Geschäftsreiseflugzeugen auf einer Messe in Europa in diesem Jahr zu sehen. Der Business Aviation Dome im Static Display – ein 2000 Quadratmeter großer, transparenter Hangar – begeisterte ausstellende Unternehmen und die Besuchenden gleichermaßen.

AERO 2025 Impressionen Aussteller (Foto: Hobby Verlag AG)

Stefan Reisinger, Geschäftsführer der veranstaltenden fairnamic GmbH, sagt: „Die AERO 2025 hat eine Punktlandung hingelegt. Wir haben unsere Kompetenz und Relevanz ausbauen können. Das neue Messekonzept mit dem Business Aviation Show Hub ist voll aufgegangen.“ Der AERO-Projektleiter Tobias Bretzel ergänzt: „Die AERO 2025 hat alle Erwartungen erfüllt und viele übertroffen. Die Aussteller haben eine große Zahl von Neuheiten und Premieren präsentiert und haben starke Geschäftsabschlüsse gemeldet. Die Stimmung in der Branche und beim Publikum war hervorragend. Ohne zu übertreiben, kann ich sagen: Dies war die beste AERO aller Zeiten und das tolle Ergebnis spornt uns an, die AERO 2026 auf die nächste Stufe zu bringen. Dazu werden wir weitere Teile des angrenzenden Flughafenareals mit in das Messegeschehen einbinden.“

AERO 2025 Piper FURY Triebwerk PT6A-52 (Foto: Hobby Verlag AG)

Messe der Innovationen

Die große Zahl von Neuheiten und Premieren in allen Bereichen unterstreicht die Bedeutung der AERO als globales Schaufenster der Luftfahrt. Zu den Weltpremieren auf der AERO in diesem Jahr gehörte das chinesische Elektroflugzeug RX4E, das als weltweit erstes viersitziges Elektroflugzeug im Dezember 2024 seine Zulassung erhalten hat. Auf der AERO wurde es im Static Display und bei der e-Flight Airshow auch im Flug gezeigt. Auch das einmotorige Turboprop-Flugzeug Pilatus PC-12 PRO feierte seine globale Messe-Premiere. Ebenfalls aus der Schweiz stammt das Elektroflugzeug-Projekt Smartflyer, dessen Prototyp erst im November 2024 sein Roll-out gefeiert hatte.

AERO 2025 Pipistrel (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO ist eine Messe der Innovationen. Das Publikum kann in Friedrichshafen erleben, wie die Zukunft der Luftfahrt aussieht. Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebe, Elektroantriebe, hybrid-elektrische Antriebe: Innovative Start-ups, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und etablierte Hersteller zeigten an den vier Messetagen ihre Projekte und Programme, die die Luftfahrt noch sicherer und nachhaltiger machen werden. Die General Aviation ist als Inkubator für neue und innovative Luftfahrttechnologien von unschätzbarem Wert.

AERO 2025 Diamond (Foto: Hobby Verlag AG)

Die ein- und zweimotorigen Flugzeuge bilden das Rückgrat der Allgemeinen Luftfahrt und der AERO. Auf ihnen lernen auch Pilotinnen und Piloten von Verkehrsflugzeugen fliegen, sie werden für geschäftliche und private Reisen und andere Zwecke genutzt. Die große Bandbreite an Mustern in diesen Kategorien spiegelte sich auch auf der AERO wider, denn alle wichtigen Hersteller aus diesem Segment waren wieder auf der AERO vertreten. Von den über 21 400 allein in Deutschland zugelassenen Luftfahrzeugen (Stand: 31.12.2024) waren über 7.200 in den Klassen der Ein- und Zweimots und fast 7.000 in der Klasse der Segelflugzeuge registriert.

AERO 2025 Faszination Segelflug (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Zeppelin CAT Halle A1, die größte Halle auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen, ist auf der AERO traditionell dem Segelflug gewidmet. Die Hersteller und Dienstleister nutzten die AERO, um ihre Produkte und Dienstleistungen dem internationalen Publikum zu präsentieren.

AERO 2025 Cessna 172 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die Ultraleichtbranche ist bunt und innovativ. Das zeigte sich in diesem Jahr erneut, denn sie war in großer Zahl und mit vielen Neuheiten – vom neuen Flugzeug bis zu neuen Antriebssystemen – auf der AERO vertreten.

Der Heli-Hangar in der Halle B5 hat sich zum beliebten Treffpunkt der Drehflügler-Branche entwickelt. Mit 30 Hubschraubern waren so viele Helikopter in Friedrichshafen zu sehen wie nie zuvor auf einer AERO, darunter die H160 von Airbus Helicopters, die Bell 505 und Bell 407GXi, Robinson R44 und R66 und Guimbal Cabri G2.

AERO 2025 DAHER (Foto: Hobby Verlag AG)

Frische Impulse und Orientierung bei den AERO Career Days

Die Luftfahrt bietet jungen Menschen Jobs mit Perspektiven, nicht nur als Pilotin oder Pilot im Cockpit, sondern auch in der Technik, im Software-Engineering oder als Dienstleister. Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs ist hoch. Bei der Jobmesse AERO Career Days am 11. und 12. April 2025 haben über 30 Firmen ihre Ausbildungsberufe und Jobangebote präsentiert. Die Messe leistet mit den Career Days einen Beitrag zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Luftfahrt.

AERO 2025 HondaJet Elite (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO ist heute eine globale Marke. Schon im Juni (25. - 27. Juni 2025) findet in Südafrika auf dem Lanseria International Airport die AERO South Africa statt, und im November (6.-9. November 2025) folgt die AERO Asia in Zhuhai in der Greater Bay Area in China. Der Termin für die AERO 2026 in Friedrichshafen steht bereits fest: Die 32. AERO in Friedrichshafen wird vom 22. bis zum 25. April 2026 ihre Tore öffnen.