Die Zukunft der Luftfahrt ist nachhaltig

AERO 2024 Friedrichshafen Impression (Foto: Hobby Verlag AG)

Die AERO 2025 steht vor der Tür und wird auch in diesem Jahr die ganze General Aviation abbilden. Die diesjährige AERO fokussiert mit dem Sustainable Aviation Trail auf Nachhaltigkeit.

Die Luftfahrtbranche hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Um dieses ambitionierte, aber unstrittige Ziel zu erreichen, sind große technologische und finanzielle Herausforderungen zu meistern. Auf der AERO 2025 (9. - 12. April 2025) zeigen Forscher, Entwickler, Hersteller und Dienstleister ihre Lösungen und Innovationen, um eine nachhaltige Luftfahrt zu realisieren.

AERO 2024 Friedrichshafen Piper M700 Fury (Foto: Hobby Verlag AG)

Beim Sustainable Aviation Trail, einem Weg durch die AERO, bei dem Aussteller, die an nachhaltigen Projekten arbeiten oder solche Produkte bereits anbieten, machen in diesem Jahr über 130 Firmen mit, so viele wie nie zuvor. Sie sind durch grüne Ballone auf ihren Ständen gekennzeichnet.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in der Branche tief verwurzelt, denn Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand. Der Flottenverbrauch der Flugzeuge liegt heute deutlich niedriger als noch vor einem Jahrzehnt. Treibstoff, den man durch effizientere Betriebsabläufe oder höhere aerodynamische Effizienz einsparen kann, muss man folglich nicht kaufen. Wir freuen uns sehr, mit der AERO 2025 wieder einen Beitrag zur Entwicklung der grünen Luftfahrt zu leisten,

erklärt Tobias Bretzel, Projektleiter AERO beim Messerveranstalter fairnamic GmbH.

Cirrus SF50 Vision Jet an der AERO 2023 (Foto: Hobby Verlag AG)

Die General Aviation ist ein wichtiger Pfeiler für die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Technologien in der Luftfahrt. Sie dient häufig als Inkubator für Innovationen, denn mit Fluggeräten der Allgemeinen Luftfahrt lassen sich neue Technologien schnell und kostengünstig im Flugbetrieb erproben, bevor sie in größeren Flugzeugen Eingang finden. Deswegen ist die AERO, die eine große Bandbreite der Luftfahrt abbildet – vom Ultraleichtflugzeug über klassische Schul- und Reiseflugzeuge bis hin zum Ultralangstrecken-Business-Jet – eine ideale Kommunikations- und Informationsplattform für die gesamte Branche.

AERO 2017 Jubiläumsmesse Elektroflugzeug (Foto: AERO)

Die e-flight-expo auf der AERO gibt es schon seit 2009. Sie findet in diesem Jahr vom 9. bis zum 12. April im Rahmen der AERO statt und beleuchtet alle Aspekte des Elektroflugs. Elektrisches Fliegen ist schon weit vorangekommen, es gibt weltweit bereits zwei zugelassene rein elektrisch angetriebene Flugzeuge. Auf der e-flight Airshow am 10. April von ca. 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr werden verschiedene Elektroflugzeuge am Himmel über dem Flughafen Friedrichshafen zu sehen – aber nicht zu hören – sein.

AERO 2015 Flight Design GmbH C4 (Foto: Messe Friedrichshafen)

Ein umfangreiches Konferenz- und Vortragsprogramm ergänzt schon seit Jahren die AERO und ermöglicht einen intensiven Austausch. Schon am Vortag der AERO beginnt mit dem 3. Hydrogen and Battery Summit in Friedrichshafen ein wichtiges, internationales Gipfeltreffen zur nachhaltigen Zukunft der Luftfahrt. Auf dem Hydrogen & Battery Summit (8. und 9. April 2025) stellen anerkannte Experten aus Universitäten, Forschungslaboren und Entwicklungszentren ihre Projekte vor und erörtern innovative Lösungen für die Herausforderungen auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen.

Boeing 787 Full Flight Simulator L3Harris Technologies (Foto: L3Harris Technologies)

Es gibt verschiedene Lösungsansätze, wie klimaneutrales Fliegen verwirklicht werden kann, beispielsweise batteriebetriebener Elektroflug, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antriebe, Hybrid-Antriebe oder neue Treibstoffe. Aber welche der Lösungen beziehungsweise welche Kombination der Lösungen sich letztendlich durchsetzen wird, ist noch nicht klar. Der Weg zum klimaneutralen Fliegen ist nicht gerade und nicht eben. Das beweisen auch die kürzlich erklärten Insolvenzen mehrerer Player in diesem Segment der Luftfahrt.

Auf der AERO 2025 wird es wieder einige Weltpremieren geben, besonders auch aus dem Bereich der grünen Luftfahrt. Die Zukunft der Luftfahrt ist nachhaltig, und Besucher der AERO 2025 können sie erleben.

AERO