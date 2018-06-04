BOC Aviation kauft weitere Dreamliner

Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

BOC Aviation hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing drei weitere Dreamliner bestellt, die Flugzeuge sollen im Jahr 2020 ausgeliefert werden.

Laut der Flugzeugfinanzierungsgesellschaft BOC Aviation sollen die drei Boeing 787-9 Dreamliner an die spanische Air Europa vermietet werden. Die Dreamliner haben nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 845 Millionen US Dollar. BOC Aviation erhöht mit diesen drei zusätzlichen Maschinen die Anzahl ihrer Dreamliner auf 14.