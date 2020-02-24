Neue Legacy 500 bei Atlas Air Service

Atlas Air Service Embraer Legacy 500 (Foto: Atlas Air Service)

Kurz vor Weihnachten landet die Embraer Legacy 500 nach ihrem Überführungsflug aus dem Herstellerwerk in Melbourne (Florida) mit nur einem Zwischenstopp bei Atlas Air Service in Bremen.

Atlas Air Service übernahm die technische Abnahme des Flugzeugs beim Hersteller, organisierte die Überführung mit eigenen Piloten und erledigte alle notwendigen Import-, Zoll- und Zulassungsformalitäten in Deutschland. Die Maschine wird nun im Charterbetrieb von Atlas Air Service eingesetzt. Die Inbetriebnahme konnte trotz der Feiertage bereits im Januar abgeschlossen werden.

Der Midsize-Jet von Embraer ist mit effizienter Fly-/ Brake-by-Wire-Technologie, Pro Line Fusion-Avionik und Auto-Throttle ausgestattet. Er verfügt über bis zu 12 Passagiersitze und hat eine Reichweite von 5.788 km. Die Legacy 500 gehört zusammen mit der Long-Range Version Praetor 600 zu den modernsten und kraftstoff-effizientesten erhältlichen Geschäftsreiseflugzeugen.

Mit dem Business Jet können unsere Kunden mehr als 600 europäische Flughäfen direkt aus Bremen anfliegen. Mit Linienflügen sind lediglich 30 Ziele direkt erreichbar. Durch diese Zeitersparnis, Flexibilität und produktiv nutzbare Arbeitszeit verbessern unsere Kunden ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Das Familienunternehmen Atlas Air Service feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Firmenjubiläum und genießt einen hervorragenden Ruf als Business Aviation Spezialist und Fullservicedienstleister in Europa.

„Wir haben in 50 Jahren Unternehmensgeschichte eine einzigartige Kompetenz für die Bestseller-Flugzeugmarken Beechcraft, Cessna, King Air und Embraer am Markt aufgebaut - mit der wir unsere Kunden objektiv beraten können! Alle Serviceleistungen für eine komplexe Flugzeugkaufabwicklung kommen bei uns aus einer Hand, einschließlich Beratung, Kaufvermittlung, Zulassung, Instandhaltung, Flugzeugmanagement und Charterflugbetrieb, wenn gewünscht“, so Hans Doll, Sales Director Atlas Air Service AG.