Corendon Airlines feierte auf 80 Flügen 20-jähriges Jubiläum

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die beliebte Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines feierte am Samstag, dem 12. April 2025, ihr 20-jähriges Bestehen.

Auf rund 80 Flügen ab insgesamt 32 Flughäfen in Europa, darunter zwölf in Deutschland und Österreich, sowie Ägypten, wurden die Passagiere mit liebevoll zusammengestellten Aufmerksamkeiten bedacht. Jeder Fluggast erhielt ein Glücksarmband und zusätzlich versüßte Corendon Airlines den Flug mit Schokoladentäfelchen, die stilvoll im Corendon-Design verpackt waren.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.