Corendon Airlines ist neu BARIG-Mitglied

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Mit Corendon Airlines hat sich eine weitere internationale Fluggesellschaft dem Airline-Verband BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) angeschlossen.

Damit verstärkt die gemeinsame Interessensvertretung der in Deutschland tätigen Fluggesellschaften ihre Kompetenzen im Bereich Ferienflug.

„Wir freuen uns sehr, mit Corendon Airlines eine weitere aufstrebende europäische Ferienfluggesellschaft in unserer Community begrüßen zu dürfen“, so Michael Hoppe, BARIG Chairman und Executive Director. „Auch mit Corendon arbeiten wir nun gemeinsam, um die Herausforderungen im Luftverkehrsmarkt Deutschland zu stemmen. Der internationale Austausch und die Zusammenarbeit sind gerade in diesen Zeiten besonders wertvoll.“

„Deutschland ist für Corendon Airlines der wichtigste Quellmarkt“, ergänzt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Jedoch befindet sich die Luftfahrt im Umbruch. Die Weichen für die Zukunft werden jetzt gestellt, und BARIG ist daran in vielen Bereichen aktiv involviert. Unsere Mitgliedschaft ist daher auch ein Teil unserer Strategie für nachhaltigen Erfolg in Deutschland.“

Corendon Airlines bedient ab nahezu 20 deutschen Flughäfen beliebte Ferienziele in der Türkei, Griechenland, Spanien, ägypten und Marokko. Die Fluggesellschaft ist in Antalya beheimatet und fliegt auch ab österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und Polen. Sie ist Teil der multinationalen, europäischen Corendon Unternehmensgruppe, die derzeit 31 Flugzeuge vom Typ Boeing 737-800 und Boeing 737-800 MAX betreibt. 2025 feiert Corendon Airlines 20 Jahre Flugbetrieb.

BARIG