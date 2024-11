Super Angebote bei Corendon Airlines

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Entspannter Winterurlaub statt hektischer Weihnachtstrubel: Diese Woche startet die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines mit der „Super Deals Black Week“.

Interessierte können sich ab sofort und noch bis zum 1. Dezember 2024 bei der Aktion Flüge zu attraktiven Konditionen sichern. Diese gelten für ausgewählte Verbindungen von Corendon Airlines im kommenden Winter sowie während der Sommersaison 2025 ab zahlreichen Flughäfen – darunter ab Düsseldorf, Hannover, Köln, Nürnberg und Wien – zu beliebten Urlaubszielen im Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln. Die Flüge kosten pro Person und Strecke ab 29,99 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren. Die Flüge müssen zwischen dem 7. Januar und 31. Oktober 2025 erfolgen.

Die aktuellen Sondertarife sind ausschließlich über die Website von Corendon Airlines www.corendonairlines.com sowie über die App der internationalen Fluggesellschaft buchbar.

Passend zu diesem Flugangebot präsentiert Corendon Airlines auf der Website auch rabattierte Hotel-Coupons, mit denen die Gäste bis zu 200 Euro pro Aufenthalt sparen können.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.