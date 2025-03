Corendon Airlines wird 20 Jahre alt

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Feierstimmung bei Corendon Airlines: Vor fast 20 Jahren, am 12. April 2005, startete zum ersten Mal eine Maschine der Ferienfluggesellschaft und brachte Passagiere in ein Urlaubsgebiet.

Der Flug führte damals vom niederländischen Flughafen in Eindhoven an den neu eröffneten Istanbuler Flughafen Sabiha Gökçen. Eine doppelte Premiere, denn die Maschine von Corendon Airlines war damit auch die erste, die Passagiere an den gerade erst eröffneten Airport im Osten der Millionenmetropole brachte. Seit dem Erstflug hat sich Corendon Airlines stark weiterentwickelt und befördert heute pro Jahr rund 10 Millionen Passagiere.

„20 Jahre Flugbetrieb sind für uns ein Anlass zum Feiern. Nachdem wir 2005 mit lediglich zwei Maschinen an den Start gegangen waren, konnten wir über die 20 Jahre kontinuierlich wachsen, so dass wir heute als internationale Airline zu den wichtigen Ferienflug­gesellschaften in Europa gehören“, betont CEO Yildiray Karaer, der Corendon Airlines 2004 gegründet hatte. „Wir freuen uns über dieses Jubiläum und bedanken uns sehr bei unseren rund 2.000 Mitarbeitern, unseren Kunden sowie unseren zahlreichen Geschäfts- und Vertriebspartnern, ohne die diese hervorragende Entwicklung nicht möglich gewesen wäre.“

Hohe Nachfrage im deutschsprachigen Raum

Besonders erfolgreich konnte sich Corendon Airlines im deutschsprachigen Raum etablieren, wobei das Flugprogramm mit Verbindungen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz schon in den ersten Jahren einen großen Schwerpunkt auf Antalya legte. Das erste Mal, dass ein Flugzeug von Corendon Airlines in Deutschland abflog, war am 10. April 2006 (Paderborn-Antalya). Seitdem startete fast 55.000-mal eine Corendon-Airlines-Maschine von einem deutschen Flughafen.

Die hohe Nachfrage sowie die gute Zusammenarbeit mit vielen renommierten Reiseveranstaltern und Reisebüros entwickelte sich über die Jahre derart gut, dass Corendon Airlines vier Basen in Deutschland einrichtete. Als erstes wurde am 1. Mai 2019 die Basis am Flughafen Köln-Bonn eröffnet. Ende Oktober des gleichen Jahres folgte Nürnberg. In Hannover stationierte Corendon Airlines erstmals eine Maschine im Juli 2020 und mit Düsseldorf feierte Ende Juni 2021 bereits die zweite Basis in Nordrhein-Westfalen Premiere. Von dort bringt Corendon Airlines Fluggäste in viele populäre Urlaubsregionen in der Türkei, in Griechenland, Ägypten, Spanien und Marokko.

„Mit unserem Flugangebot und unserem Servicekonzept passen der deutschsprachige Raum und Corendon Airlines sehr gut zusammen. Entsprechend ist dies unser wichtigster Quellmarkt“, erläutert Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Neben unseren Basen verfolgen wir dabei ganz gezielt die Strategie, auch die etwas kleineren Verkehrsflughäfen zu bedienen und damit unseren Gästen zu ermöglichen, dass sie leicht und bequem mit uns verreisen können. Das bedeutet: Allein im Sommer 2025 fliegen wir ab über 20 Airports in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Keine andere Fluggesellschaft bedient hier so viele Flughäfen wie wir.“

Erfolgreich auch in Großbritannien und weiteren Märkten

Neben dem deutschsprachigen Markt bedient Corendon unter anderem auch Belgien, die Niederlande und Polen. Eine starke Position hat die Fluggesellschaft darüber hinaus in Großbritannien inne. Hier bietet sie Urlaubern ab London, Manchester, Birmingham und Glasgow Flüge nach Antalya und Heraklion an. Dabei arbeitet sie eng mit führenden Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen.

Insgesamt offeriert Corendon Flüge von mehr als 50 Airports. Dazu steht eine Flotte von 31 eigenen Maschinen vom Typ Boeing 737-800 und Boeing 737-800 MAX zur Verfügung (Registrierungen auf Malta, in der Türkei und in den Niederlanden). Sitz von Corendon Airlines ist Antalya.

Enge Partnerschaft mit dem Sport

Darüber hinaus engagiert sich Corendon Airlines sehr stark im Sport. Als Sponsor unterstützt die Fluggesellschaft unter anderem das deutsche Radsportteam Bike Aid, den türkischen Süper-Lig-Fußballverein Alanyaspor, den englischen Fußballclub Hull City, das Lauf-Event Cappadocia Ultra-Trail sowie Andolou Efes, die erfolgreichste Basketballmannschaft der Türkei. Hinzu kommt das Sponsoring von Lauf-, Ruder- und Segelteams. Corendon Airlines ist Kooperationspartner des Deutschen Tennis Bundes und besitzt in Antalya zwei Trainingszentren, den Corendon Tennis Club und das Corendon Fußball Zentrum.

Corendon Gruppe mit vielen weiteren Aktivitäten

Corendon Airlines ist Teil der multinationalen, europäischen Corendon Unternehmensgruppe. Zu dieser gehören ebenso die Fluggesellschaften Corendon Europe Airlines (13 Flugzeuge, Registrierung auf Malta) und die in Amsterdam beheimatete Corendon Dutch Airlines (drei eigene Flugzeuge), die auch Langstreckenflüge auf die Karibikinseln Bonaire und Curaçao durchführt. Auf Curaçao betreibt Corendon vier Ferienanlagen. Zum Corendon-Portfolio gehören zudem mehrere Hotels in Amsterdam und am Flughafen Amsterdam Schiphol sowie Resorts in den türkischen Urlaubsorten Antalya und Kemer.

