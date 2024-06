Stressfreier Urlaubsstart mit Corendon Airlines

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines offeriert erneut den praktischen Vorabend-Check-in an den Flughäfen Düsseldorf (DUS) und Köln Bonn (CGN).

Vom 1. Juli bis 27. Oktober 2024 – rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien und bis zum Ende der Herbstferien in Nordrhein-Westfalen – können Passagiere ihr Gepäck bereits am Vorabend des Fluges, jeweils zwischen 18 und 20 Uhr, am Abfertigungsschalter aufgeben. Dies reduziert die Wartezeit am Abreisetag und ermöglicht einen stressfreieren Start in den Urlaub.

Die Gebühr für diesen Service beträgt fünf Euro. In Düsseldorf können Reisende am Vorabend für Flüge bis 8 Uhr des nächsten Tages einchecken, in Köln/Bonn bis 10 Uhr. Passagiere, die dieses Angebot nutzen, können am Reisetag direkt zur Sicherheitskontrolle und zum Abfluggate gehen, ohne an den Schaltern warten zu müssen. Der Vorabend-Check-in ist auch für Familien möglich. Dabei genügt es, wenn ein Erwachsener mit den Reisepässen der anderen Mitreisenden die Gepäckstücke aufgibt.

Corendon Airlines hebt im aktuellen Sommerflugplan von 20 deutschen Airports ab – mehr als jede andere Fluggesellschaft. Alleine von Düsseldorf und von Köln gibt es mehr als 100 Verbindungen pro Woche zu beliebten Urlaubszielen rund ums Mittelmeer, darunter die Türkei, Griechenland und Ägypten, sowie die Kanaren und Marokko.

Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com. Buchungen können auch über Reisebüros und die App von Corendon Airlines (verfügbar für iOS und Android) vorgenommen werden.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.