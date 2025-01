Sonderrabatt bei Corendon Airlines

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Ab in die Sonne: Corendon Airlines bietet bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Flüge. Die Sonderaktion gilt für Verbindungen von zahlreichen Abflughäfen in Deutschland und Österreich.

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines bringt ihre Passagiere jetzt zu noch attraktiveren Preisen zu beliebten Ferienzielen wie Antalya, Hurghada oder auf die griechischen Inseln Korfu und Rhodos. Schnellentschlossene können sich noch bis zum 2. Februar 2025 mit der „Happy Flydays“-Kampagne von Corendon Airlines bis zu 40 Prozent Rabatt auf den Nettoflugpreis (pro Person und Flug) sichern. Die ausgewählten Verbindungen starten von zahlreichen deutschen Flughäfen wie Düsseldorf, Dresden oder Nürnberg sowie ab Österreich zu den sonnenreichen Urlaubsdestinationen. Der Reisezeitraum umfasst Flüge zwischen dem 10. Februar und 30. Juni 2025. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt.

Die Aktion gilt auf allen Tarifen von Economy bis Premium und ist ausschließlich über die Website von Corendon Airlines www.corendonairlines.com sowie über die App der internationalen Fluggesellschaft buchbar.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.