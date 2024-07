Mehr Corendon Ziele in der Karibik

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Dutch Airlines vergrößert ab der kommenden Wintersaison das Engagement auf den ABC-Inseln in der Karibik.

Die erfolgreichen Flüge von Amsterdam nach Curaçao erhalten einen zusätzlichen Stopp auf der Nachbarinsel Bonaire. Sonnenhungrige Urlauber erhalten somit eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Ferien in der Karibik zu verbringen, zumal die Flüge nicht nur im Winter, sondern auch während der gesamten Sommersaison 2025 angeboten werden.

Corendon Dutch Airlines, eine in den Niederlanden registrierte Schwesterfluggesellschaft der im deutschsprachigen Raum bekannten Corendon Airlines, führt die Flüge im Umlauf Amsterdam-Curaçao-Bonaire-Amsterdam zwischen dem 3. November 2024 und 29. Oktober 2025 jeden Mittwoch und Sonntag ab dem Amsterdamer Flughafen Schiphol durch. Insgesamt offeriert Corendon Dutch Airlines mehr als 9.000 Sitzplätze nach Curaçao und Bonaire zwischen November 2024 und Oktober 2025. Dabei kommt ein Airbus A350 zum Einsatz.

Bonaire in der südlichen Karibik ist ein Teil der Niederländischen Antillen sowie bekannt für ihre weißen Strände, das türkisfarbene Meer sowie ein entspanntes Inselleben. Die der Insel vorgelagerten Korallenriffe gehören zu den schönsten Tauchspots der Welt und bieten eine farbenfrohe Unterwasserwelt mit einer Vielzahl tropischer Fische. Das kristallklare Wasser sorgt zudem für ideale Bedingungen für Wassersportler und Naturliebhaber.

Die neuen Flüge nach Bonaire werden in Kürze auch über die Website www.corendonairlines.com und über die App von Corendon Airlines buchbar sein. Reisebüros können diese Flüge für ihre Kunden über Hahn Air buchen.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.