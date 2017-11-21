Etihad fliegt mit Dreamliner nach Genf

Mit der Inbetriebnahme der Strecke Abu Dhabi – Genf ab dem 25. März 2018 werden alle Etihad Airways Flüge aus und in die Schweiz mit Boeing 787 durchgeführt.

Die Dreamliner-Verbindungen nach Genf ergänzen die bestehenden Boeing 787-Linienflüge zwischen Abu Dhabi und Zürich. Damit ist Genf die fünfte europäische Stadt, die von der schnell wachsenden Flotte der nächsten Flugzeug-Generation angeflogen wird; Etihad Airways bedient die Strecken Abu Dhabi – Zürich und Abu Dhabi – Genf derzeit einmal täglich.

Anschlüsse in Abu Dhabi angepasst

Fluggäste, die von und nach Genf reisen, können ab dem 25. März 2018 noch bessere Flugzeiten erwarten, da mit der Einführung der Dreamliner auch der Flugplan angepasst wird. Etihad Airways ist damit die einzige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten operierende Airline, die eine Ankunft in Genf am frühen Morgen anbietet. Zudem verbessern die geänderten Flugzeiten die Anschlüsse zu vielen Zielen in Asien und dem indischen Subkontinent.

Etihad Airways betreibt eine Flotte von 18 Boeing 787-9 Dreamlinern, die von Abu Dhabi aus 17 Ziele weltweit anfliegen – Amman, Amsterdam, Peking, Beirut, Brisbane, Düsseldorf, Madrid, Melbourne, Nagoya, Perth, Riyadh, Seoul, Shanghai, Singapur, Tokyo, Washington und Zürich.

Etihad Airways erschließt mit der Erweiterung des Boeing 787-Netzwerks ein weiteres beliebtes Ziel in Europa mit dem Muster. Die Flüge von und nach Genf sind für Geschäfts- und Urlaubsreisende ausgelegt, die über das Drehkreuz Abu Dhabi Verbindungen zu vielen Zielen im weltweiten Netzwerk nutzen möchten. Der Dreamliner soll schon bald das Langstrecken-Flaggschiff der Airline sein.

Merkmal Design: Dreamliner der Etihad Airways

Mit dem Ausbau der Boeing 787-Flotte mit innovativer, moderner Kabinenausstattung soll das bestehende Angebot auf der Route stetig verbessert werden. Die auf drei Klassen ausgelegten Boeing 787-9 Dreamliner von Etihad Airways haben je acht First Suites, 28 Business Studios und 199 Economy Smart Seats, die Komfort auf höchstem Niveau und In-Flight Entertainment & Connectivity bieten.

Ausstattung und Lichteffekte an Bord sind von dem modernen arabischen Stil sowie der spektakulären Kuppel des neueröffneten Louvre Abu Dhabi inspiriert. Dies ergänzt das von der Airline eingeführte Designmuster "Facets of Abu Dhabi", das 2014 mit der Vorstellung der neu gestalteten Uniformen etabliert wurde.

Etihad Airways