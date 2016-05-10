topbonus kooperiert mit myDriver

airberlin Etihad Airways (Foto: Hobby Verlag AG)

Ab sofort kooperieren das Vielfliegerprogramm topbonus und der Fahrservice myDriver. topbonus Teilnehmer bekommen jetzt für jede Fahrt mit myDriver automatisch Meilen gutgeschrieben.

Die gesammelten Prämienmeilen können z.B. für zusätzlichen Komfort beim nächsten airberlin Flug eingelöst werden, wie die XL-Seats oder ein Upgrade in die Business Class. Auch Prämienflüge sind mit den topbonus Meilen buchbar. topbonus wurde bereits mehrfach für die sehr gute Verfügbarkeit von Prämienflügen ausgezeichnet.

Um bei myDriver automatisch Meilen zu sammeln, hinterlegt der Gast einmalig seine topbonus Card Nummer in seinem existierenden myDriver Profil oder bei der Neu-Registrierung bei der Profilanlage und sammelt dann automatisch bei jeder Fahrt drei Meilen pro Euro des Endpreises. myDriver verfügt über ein transparentes Preissystem und ist wahlweise auf die Stunde genau oder zu Festpreisen buchbar. Neukunden werden zusätzlich mit 250 topbonus Meilen belohnt die nach der ersten Fahrt mit myDriver gutgeschrieben werden. Die Kooperation ist europaweit an allen Destinationen von myDriver gültig.

"Unser Vielfliegerprogramm entwickelt sich konsequent weiter, um Reisenden ein Höchstmaß an Komfort während der Reise zu gewährleisten. Mit dem neuen Transfer-Service ergänzen wir die Reisekette um ein neues Element und bieten gleichzeitig eine neue Möglichkeit, um Meilen zu sammeln, die später für Prämien aller Art bei uns eingelöst werden können", sagt Anton Lill, Geschäftsführer der topbonus Ltd.

myDriver ist bereits in mehr als 30 Metropolen Europas verfügbar und passt daher sehr gut zu dem internationalen Streckennetz von airberlin und NIKI.

"In den Reiseplänen insbesondere von Business-Kunden gehören Flugbuchungen und die Nutzung eines professionellen Fahrdienstes zusammen. Deshalb ist topbonus für uns ein starker Partner. Durch diese Kooperation bieten wir unseren Kunden für ihre Mobilitätsbedürfnisse nicht nur höchsten Komfort, sondern zusätzlich einen hohen Mehrwert auf ihren Reisen", sagt Konrad Thoma, CEO von myDriver. Mit seinem Angebot bietet myDriver seinen Kunden planbare Fahrten zu transparenten Preisen. Buchungen sind online unter www.mydriver.com möglich.

topbonus