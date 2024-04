Corendon Airlines setzt auf SAF-Treibstoff

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines kooperiert mit dem Mineralölunternehmen Petrol Ofisi und nutzt seit Kurzem auch nachhaltig gewonnenen Kraftstoff, sogenannten Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines ist die erste Airline, die den klimaschonenden Treibstoff regelmäßig ab dem Flughafen Antalya verwendet. Zur Premiere wurde eine Boeing 737-800 eingesetzt.

Biokraftstoffe können die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren. Sie werden in einem bestimmten Verhältnis mit fossilem Flugkraftstoff gemischt. Die Petrol Ofisi-Gruppe, Lieferant des SAF für Corendon Airlines, ist unter der Marke PO/Air an 18 Flughäfen in der Türkei vertreten und versorgt mehr als 250 Fluggesellschaften mit Treibstoff.

Nach der Einführung am Flughafen Antalya plant Corendon Airlines, den nachhaltigen Kraftstoff im kommenden Jahr auch in ihren Flugzeugen am Flughafen Izmir an der Türkischen Ägäis einzusetzen. Die Gesamtmenge an beigemischtem SAF soll bis 2025 mindestens verdoppelt und innerhalb von fünf Jahren um das Zehnfache erhöht werden. Damit unterstützt die Fluggesellschaft die „IATA Fly Net Zero 2050“-Initiative der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (IATA), die zum Ziel hat, die CO2-Emissionen der Luftfahrtbranche bis 2050 auf Null zu reduzieren.

„Die Nutzung von SAF spielt eine wichtige Rolle bei unseren Bemühungen, den CO2-Ausstoß im Flugverkehr zu senken“, erklärt Yıldıray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Wir wollen deshalb den Einsatz dieses alternativen Treibstoffs in unserer Flotte weiter ausbauen und damit unserer Verantwortung für einen umweltschonenderen Betrieb gerecht werden.“

Corendon Airlines wurde bereits in der Vergangenheit in einer Studie der gemeinnützigen deutschen Klimaschutzorganisation „Atmosfair“ ausgezeichnet. In der Kategorie „Die saubersten Fluggesellschaften der Welt“, die auf den pro Passagier anfallenden CO2-Emissionen basiert, belegt Corendon Airlines in der Türkei den ersten und weltweit den vierten Platz.

Im Sommer 2024 fliegt Corendon rund 300 mal pro Woche von deutschen, österreichischen und Schweizer Airports zu 31 Zielen in sieben Ländern im Mittelmeerraum. Allein in Deutschland ist die Airline an 20 deutschen Flughäfen präsent – mehr als jede andere Fluggesellschaft.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

