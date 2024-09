Corendon setzt auf umfangreiches Streckennetz

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines konnte in den ersten acht Monaten dieses Jahres mehr als zwei Millionen Passagiere transportieren und erwartet eine positive Geschäftsentwicklung.

Nach einem starken Jahresauftakt und einem erfolgreichen Sommergeschäft mit mehr als zwei Millionen Passagieren (Januar bis August 2024; 20 Prozent Plus zum Vorjahreszeitraum) präsentiert sich Corendon Airlines mit einem umfassenden und stabilen Flugprogramm für Urlaubsreisende im kommenden Winter sowie für den Sommer 2025 ab Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Ferienfluggesellschaft ist 2025 ein besonderes Jahr, denn dann feiert Corendon Airlines ihr 20-jähriges Jubiläum.

„Die guten Zahlen und der positive Ausblick für das nächste Jahr belegen, dass wir mit unserem Angebot und unserer Strategie auf einem richtigen Kurs sind“, erklärt Yildiray Karaer, CEO von Corendon Airlines. „Auf dieser Basis intensivieren wir unsere Vertriebsaktivitäten, um uns noch stärker als bevorzugter Partner für Urlaubsreisen aus der DACH-Region zu etablieren.“

Sommer 2024: Wachsender ethnischer Verkehr und Stärkung des Vertriebs

Das Sommergeschäft war von einer hohen Nachfrage in die Türkei, nach Spanien, Griechenland, Marokko und Ägypten geprägt. Neben den klassischen Urlaubsreisenden verzeichnet die Airline besonders für den türkischen Markt mehr Interesse an ethnischen Flügen. Dabei handelt es sich um Verbindungen zu Airports abseits der üblichen touristischen Ziele, zum Beispiel am Schwarzen Meer oder im Osten des Landes. Um diesen Bedarf zu decken, hat Corendon Airlines 2024 die Laufzeiten für diese Flüge ausgeweitet, sodass sie früher im Jahr beginnen und länger verfügbar sind, und wird dies 2025 auch fortsetzen.

Zusätzlich hat Corendon Airlines in diesem Jahr seine Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten intensiviert, um sich stärker bei Kunden und Geschäftspartnern zu positionieren und weiteres Wachstum in den kommenden Jahren zu generieren. Seit Juni 2024 leitet Christian Hein als neuer Head of Sales & Marketing, unterstützt von einem Team in Deutschland und in der Türkei, die Vertriebsstrategie der Airline. „Unser Ziel ist es, die Kooperation mit Reiseveranstaltern und Reisebüros auszubauen. Die ersten Schritte dazu haben wir bereits unternommen und werden dies in den nächsten Wochen und Monaten weiter fortführen“, erklärt Christian Hein.

Vielfalt an Sonnenzielen im Winterflugplan

Im Winterflugplan 2024/2025, der vom 1. November 2024 bis 14. März 2025 läuft, stehen über 600.000 Sitzplätze zu beliebten Feriendestinationen zur Verfügung, die von 24 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus angeboten werden. Zu den gefragten Zielen gehören die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa sowie Marsa Alam und Hurghada an der ägyptischen Küste des Roten Meeres. Zudem liegt ein Fokus auf Verbindungen in die Türkei, insbesondere nach Antalya.

Ausblick Sommer 2025

Für den Sommerflugplan 2025 positioniert sich Corendon Airlines erneut mit einem umfangreichen Streckennetz, das mehr als 30 Destinationen umfasst. Mit über 500 Verbindungen pro Woche in der Hochsaison und mehr als zwei Millionen Sitzplätzen bedient die Fluggesellschaft 18 Flughäfen in Deutschland – mehr als jede andere Airline –, sowie vier Airports in Österreich und zwei in der Schweiz.

Nachhaltige Zusammenarbeit mit cOmmited.app

Corendon Airlines erweitert ihr Engagement für den Klimaschutz durch die neu geschlossene Kooperation mit der Plattform cOmmited.app. Passagiere können ab sofort die CO2-Emissionen ihres Fluges berechnen und diese durch den Erwerb von Zertifikaten ausgleichen, die in Projekte für erneuerbare Energien, Waldschutz und nachhaltige Landwirtschaft fließen. Zudem setzt die Fluggesellschaft auf ihren Flügen ab Antalya nachhaltigen Treibstoff (SAF) ein, der die Treibhausgasemissionen um bis zu 80 Prozent reduziert.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com. Darüber hinaus sind auch Buchungen im Reisebüro sowie über die App der Fluggesellschaft (verfügbar für iOS und Android) möglich. Außerdem arbeitet der Ferienflieger eng mit vielen renommierten Reiseveranstaltern zusammen.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.