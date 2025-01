Neues Genusserlebnis bei Corendon

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Die Ferienfluggesellschaft Corendon Arlines arbeitet ab sofort mit dem europäischen Lebensmittelhersteller Yayla mit Sitz in Deutschland zusammen.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werden die beiden Marken zahlreiche gemeinsame Projekte in Europa realisieren. Der erste Schritt der Zusammenarbeit ist die Erweiterung des kulinarischen Angebotes an Bord von Corendon Airlines. Passagiere können sich nun zusätzlich auf authentische türkisch-mediterrane Spezialitäten wie ein Kebap-Döner als gefüllte Teigtasche mit Hähnchen, Mini-Sucuk, den Turkey-Snack und verschiedene Ayran-Sorten auf den internationalen Flügen freuen. Die neuen Leckereien finden Fluggäste auf der Menükarte und können diese direkt an Bord erwerben. Alle Produkte von Yayla sind halal-zertifiziert und stehen für höchste Qualität sowie Genuss.

Ethem Çolakoğlu, Geschäftsführer von Yayla, dazu: „Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieser exklusiven Kooperationsvereinbarung mit Corendon Airlines und sehen großes Potenzial in der Partnerschaft. Das Angebot von Yayla-Produkten an Bord der Flüge ist nur der Anfang, und es werden viele weitere gemeinsame Projekte folgen.“

„Es ist uns äußerst wichtig, das Erlebnis für unsere Gäste an Bord so angenehm und komfortabel wie möglich zu gestalten. Mit Yayla offerieren wir jetzt noch mehr leckere Snacks, um sich die Zeit an Bord genussvoll zu vertreiben“, sagte Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.