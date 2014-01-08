British und Iberia melden Passagieranstieg

British Airways, Iberia und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2013 5,228 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 29,2 Prozent, wenn man die Zahlen von Vueling herausrechnet, konnten die beiden Airlines Iberia un

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Dezember um 9,1 Prozent auf 18,982 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,6 Prozent auf 15,025 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verbessert. Im laufenden Jahr konnte IAG 67,224 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 23,1 Prozent, rechnet man die Zahlen von Vueling heraus, dann konnte IAG um 2,1 Prozent wachsen.