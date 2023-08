Vueling meldet mehr Passagiere

Spaniens Vueling Airlines konnte im August 2012 1,882 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Plus von 21,9 Prozentpunkten.

Gegenüber dem Vorjahresaugust hat Vueling das Angebot um 29,5 Prozentpunkte auf 2.165 Millionen Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 28 Prozentpunkte auf 1.791 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung hat sich gegenüber dem Vorjahresaugust um einen Prozentpunkt auf 82,7 Prozent verschlechtert. Vueling betreibt 56 Airbus Verkehrsflugzeuge und gehört zu 46 Prozent an Iberia. Die Fluggesellschaft hat ihren Hauptsitz in Barcelona und den Flugbetrieb am 1. Juli 2004 aufgenommen.