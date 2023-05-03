Mit Azerbaijan Airlines von Wien nach Baku

Azerbaijan Airlines Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Der Flughafen Wien begrüßt eine neue Airline am Standort: Seit gestern, 2. Mai 2023 hebt Azerbaijan Airlines regelmäßig zwischen Wien und Baku ab.

Die Nationalfluglinie Aserbaidschans verbindet die beiden Hauptstädte zweimal wöchentlich mit einem Airbus A319. Reisende erhalten damit eine rasche Direktverbindung von Wien ans Kaspische Meer.

Die Flugverbindung wird jeden Dienstag und Freitag bedient. Die Flugzeit zwischen Wien und Baku beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Aserbaidschans Hauptstadt Baku liegt direkt am Kaspischen Meer und bietet modernes Großstadtflair und eine mittelalterliche befestigte Altstadt. Das historische Zentrum lässt sich gut bei einer Städtereise erkunden.