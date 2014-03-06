IAG meldet erneut mehr Passagiere

British Airways, Iberia und Vueling (IAG) transportierten im Februar 2014 4,731 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresfebruar ist dies ein Plus von 30,5 Prozent, wenn man die Zahlen von Vueling herausrechnet, konnten die beiden Airlines Iberia und

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 11,2 Prozent auf 17,320 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,4 Prozent auf 13,049 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent verbessert. Im vergangenen Jahr konnte IAG 67,224 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 23,1 Prozent, rechnet man die Zahlen von Vueling heraus, dann konnte IAG im Jahr 2013 um 2,1 Prozent wachsen.