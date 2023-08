CZ erweitert ihre Flotte

China Southern Airlines plant für dieses Jahr die Intergration von 35 neuen Flugzeugen in ihre Flotte.

Damit erweitert sie ihren Flugzeugbestand auf insgesamt 400. Gleichzeitig will die Airline ältere MD-90 und 757 Maschinen ausmustern. Die Liefertermine für den ersten A380 und den 787 Dreamliner sind für 2011 angesetzt. Die Airline hält Bestellungen für fünf Airbus A380 und zehn Boeing 787 Flugzeuge. China Southern Airlines will ausserdem ihre Präsenz in Shenzhen erweitern, um der Konkurrentin und neu grössten Aktionärin von Shenzhen Airlines Air China die Stirn zu bieten. Zurzeit stehen 25 ihrer Flugzeuge am Shenzhen Flughafen, fünf weitere sollen in diesem Jahr dazu kommen, 25 bis 30 in den nächsten fünf Jahren. CZ hält 30 Prozent des Marktanteils in Shenzhen, während China Air ihren Anteil nun auf 43 Prozent vergrössern konnte.