Shenzhen steigert Gewinn

Shenzhen Airlines hat ihren Nettogewinn im letzten Jahr gegenüber 2008 fast verzwanzigfacht. Sie verbucht ein Plus von US$73,1 Millionen.

Die Airline machte keine Angaben zu den genauen Einnahmen und Ausgaben. Sie transportierte im letzten Jahr 15,1 Millionen Passagiere, 27,8 Prozent mehr als im Vorjahr, und erfreute sich an einem Zuwachs des Cargoverkehrs um 22 Prozent auf 306 Millionen FTKs. Shenzhen integrierte im entsprechenden Zeitraum 14 neue Flugzeuge sowie 50 neue Routen. Sie verfügt aktuell über eine Flotte von 136 Flugzeugen. CZ und Air China sind weiterhin am Kauf eines 65 Prozent Anteils der Airline interessiert. Sie ist Chinas fünftgrösste Airline und kontrolliert einen Marktanteil von sechs Prozent. CA ihrerseits besitzt 23, CZ 29 Prozent des Passagiermarktes.