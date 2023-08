Air China kauft Shenzhen

Air China will US$99,9 Millionen in die Konkurrentin Shenzhen Airlines investieren und ihren Anteil auf 51 Prozent erhöhen, was ihr die Kontrolle über die Airline geben wird.

Die Nationale Fluggesellschaft besitzt bereits 25 Prozent der privat geführten Shenzhen Air, aber durch den Kauf der Mehrheit der Aktien wird sie im Süden besser gegen die Konkurrentin China Southern Airlines antreten können. Die Investition soll am 19. April 2010 getätigt werden. Der Deal wird auch die finanzielle Lage der Shenzhen verbessern können. China Total Logistic, eine Tochtergesellschaft der Shenzhen International Holdings, plant ebenfalls den Kauf von neuen Anteilen in Shenzhen Air für US$50,9 Millionen. Air China bildet derweil fleissig Joint Ventures mit anderen Airlines wie beispielsweise mit Cathay Pacific Airways.