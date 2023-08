Air China kauft Boeing 747-8I

Boeing und Air China gaben gestern bekannt, dass der chinesische Flag Carrier fünf Boeing 747-8I Passagierjumbos kaufen wird.

Nach Lufthansa und Korean Air wird Air China der dritte Kunde für die Boeing 747-8 Intercontinental, die staatlich chinesische Fluggesellschaft hat fünf Boeing 747-8I bestellt. “Air China setzt seit den 1980er Jahren verschiedene Varianten der Boeing 747 ein, und die neue große Sitzplatzkapazität der 747-8I bietet eine außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit”, so He Li, Vizepräsident von Air China. Air China möchte die fünf bestellten Boeing 747-8I in den nächsten drei Jahren in ihre Flotte eingliedern, um die steigende Nachfrage abdecken zu können.