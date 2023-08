Air China kauft 20 Airbus 320

Air China Ltd. will zwanzig Flugzeuge der Airbus A320 Familie erstehen.

Der Gesamtpreis für alle zwanzig Maschinen soll sich auf US$1,63 Milliarden belaufen. Die Airline sagte, sie habe jedoch signifikante Vergünstigungen erhalten. Air China wird die neuen Flugzeuge zwischen 2011 und 2014 in Empfang nehmen können. Die Airbusse sollen die Kapazität der Flotte um fünf Prozent gegenüber der Grösse von Dezember 2009 erweitern. Sie werden überwiegend in den Hubs von Chengdu und bei der Erweiterung des Marktes im Südwesten Chinas zum Einsatz kommen, so Air China.