Air China und Cathay spannen zusammen

Air China soll 51% der Anteile an einer Cargo Joint Venture mit Cathay Pacific erhalten, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werden soll.

Eine Newsletter unbekannter Herkunft teilte Reuters mit, die beiden Airlines planten eine neue Cargo-Airline mit zehn Boeing 747-400 Frachter Maschinen und Basis in Shanghai, welche vor der Expo 2010 ihren Betrieb aufnehmen soll. Ein Sprecher der Air China gab bekannt, es seien noch keine Details entschieden worden, weder in finanzieller Hinsicht, noch was die Grösse der Flotte betrifft. Im August hat die Airline einen weiteren Anteil von 12,5 Prozent an Cathay Pacific erstanden und hält nun insgesamt 29,99 Prozent.