China Southern kauft Airbus A320 Maschinen

Die Fluggesellschaft aus Guangzhou hat bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung über 20 neue Airbus A320 Kurzstreckenjets unterzeichnet.

Die Airbus Maschinen für China Southern sollen in China gebaut werden und zwischen 2011 und 2013 an die Gesellschaft ausgeliefert werden. Über die Wahl des Antriebs wurde nicht informiert, China Southern hat ihre Airbus A320 Maschinen jeweils mit dem CFM56 oder dem V2500 ausgerüstet. Der Marktwert des Auftrages entspricht einer Summe von rund 1,5 Milliarden US Dollar.