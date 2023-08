Bombardier kündigt Lancierung des CSeries Jets an

Der kanadische Flugzeughersteller sieht vor, die umweltfreundlicheren CSeries Passagier-Flugzeuge bis 2013 auf den Markt zu bringen.

Die neue Maschine soll bis zu 20% weniger CO2 Emissionen produzieren und viermal leiser fliegen. Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat bereits ihr Interesse am Kauf von 30 neuen Jets kundgetan, sowie an bis zu 60 weiteren Kaufoptionen. Die CSeries Flugzeuge sollen für je ungefähr US$ 46,7 Millionen verkauft werden. Die Flugzeughersteller sehen in den hohen Treibstoffpreisen eine Chance, ihre energieeffizienten Maschinen schnell absetzen zu können. Airbus bringt den A380 Superjumbo und den A350 auf den Markt, bei Boeing gilt der Dreamliner als Favorit der treibstoffeffizienten Flugzeuge.