Gute Zahlen dank starker Nachfrage bei Bombardier

Bombardier hat das 2007 mit einem Gewinn von US$317 Millionen abgeschlossen und damit den letztjährigen Profit um 18,3% übertroffen.

Bombardier hat das Steuerjahr 2007 mit einem Gewinn von US$317 Millionen abgeschlossen und damit den letztjährigen Profit um 18,3% übertroffen.