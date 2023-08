All Nippon Airways kauft weitere Q400

Bombardier gab heute die Wandelung von drei Q400 Turboprop Kaufoptionen in Festbestellungen durch ANA bekannt.

All Nippon Airways, die zweitgrösste Fluggesellschaft in Japan, wandelte drei Vorkaufsrechte für die Q400 der nächsten Generation in Kaufverträge um. Die Flugzeuge entsprechen einem Marktwert von 80 Millionen US Dollar.