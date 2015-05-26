Tianjin Airlines kauft Embraer Jets

Hainan Embraer E190 E2 (Foto: Embraer)

Embraer hat am 19. Mai 2015 bekanntgegeben, dass Tianjin Airlines 22 E-Jets fest in Auftrag gegeben hat.

Die Festbestellung umfasst 20 Embraer E195 und zwei E190-E2 Verkehrsflugzeuge. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 1,1 Milliarden US Dollar. Eine Kaufabsichtserklärung über 40 E-Jets wurde bereits im Juli 2014 bekanntgegeben, das erste Los über 22 Maschinen konnte nun finalisiert werden. Die ersten E195 sollen noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Tianjin Airlines ist eine Tochter der Hainan HNA Group und ist bereits heute der größte E-Jet Betreiber in Asien.