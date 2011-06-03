Airbus China liefert 50. Flugzeug aus
03.06.2011 BGRO
Airbus hat am chinesischen Endmontagestandort Tianjin das 50. Flugzeug aus der A320 Familie übergeben. Der Jubiläumsjet ging an die in Shanghai beheimatete Juneyao Airlines.
Airbus hat am chinesischen Endmontagestandort Tianjin das 50. Flugzeug aus der A320 Familie übergeben können. Der Jubiläumsjet ging an die in Shanghai beheimatete Juneyao Airlines.
Weniger als zwei Jahre nachdem Airbus das erste in der Endfertigungsstrasse in China endmontierte Flugzeug aus der A320 Familie ausgeliefert hat, hat der europäische Flugzeughersteller am Mittwoch, den 1. Juni 2011, die Übergabe seines 50. in China zusammengebauten Airbus Jet gefeiert. “Wir freuen uns, das 50. in der FALC montierte Flugzeug entgegenzunehmen, um unsere ausschließlich aus Airbus Flugzeugen bestehende Flotte zu erweitern”, sagte Wang Junjin, Chairman von Juneyao Airlines. Zurzeit betreibt Juneyao Airlines zwei A319 und siebzehn A320.