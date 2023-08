Airbus China liefert 50. Flugzeug aus

Airbus hat am chinesischen Endmontagestandort Tianjin das 50. Flugzeug aus der A320 Familie übergeben. Der Jubiläumsjet ging an die in Shanghai beheimatete Juneyao Airlines.

