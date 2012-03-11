Airshow Nellis AFB 2011

Airshow Nellis F-15C (Foto: Martin Mannarella)

Eine Show der Superklasse! Schauen Sie sich dazu die Fotostrecke von Martin Mannarella an.

Alle Jahre wieder findet im November auf der Nellis AFB die Homecoming-Airshow statt. Die Airshow bildet den Abschluss der jeweiligen Saison im Kalender der Thunderbirds, Kunstflugstaffel der US Air Force, die auf der Basis beheimatet ist. Nebst der Luftwaffe zeigten auch unzählige Private ihre Top restaurierten Maschinen aus dem 2. Weltkrieg, Koreakrieg und Vietnamkrieg, teils im static Display und in der Luft. Steve Hinton, Präsident des Planes of Fame Air Museum in Chino, Kalifornien, flog seine F-86F Sabre in Formation mit einer Mig-15. Eine Mitsubishi A6M Zero, das legendäre japanische Jagdflugzeug aus dem 2. Weltkrieg, heutzutage eine absolute Rarität, zog ebenfalls ihre Runden am Himmel.

Nellis liegt übrigens rund 15km nordöstlich von Las Vegas und das Klima dort im November ist ideal für das Fotoshooting.

Foto Reportage von Martin Mannarella.

B-1 Lancer (Foto: Martin Mannarella)

Mitsubishi A6M Zero (Foto: Martin Mannarella)

A-10 Thunderbolt II (Foto: Martin Mannarella)

North American AT-6 Texan (Foto: Martin Mannarella)

North American B-25 Mitchell (Foto: Martin Mannarella)

F-15E Strike Eagle (Foto: Martin Mannarella)

F-16C Viper (Foto: Martin Mannarella)

F-15C Eagle (Foto: Martin Mannarella)

Lockheed T-33 T-Bird (Foto: Martin Mannarella)

The Patriots Aerobatic Team (Foto: Martin Mannarella)

Thunderbirds (Foto: Martin Mannarella)

Mitsubishi A6M Zero (Foto: Martin Mannarella)

A-10 Thunderbolt II (Foto: Martin Mannarella)

F-4 Phantom (Foto: Martin Mannarella)

B-1 Lancer (Foto: Martin Mannarella)

The Patriots Aerobatic Team (Foto: Martin Mannarella)

Thunderbirds (Foto: Martin Mannarella)

Mitsubishi A6M Zero (Foto: Martin Mannarella)

Thunderbirds (Foto: Martin Mannarella)

Thunderbirds (Foto: Martin Mannarella)

Thunderbirds (Foto: Martin Mannarella)

Douglas A-1 Skyraider (Foto: Martin Mannarella)

B-2 Spirit (Foto: Martin Mannarella)

C-17 Globemaster III (Foto: Martin Mannarella)

F-4 Phantom (Foto: Martin Mannarella)

F-86 with Mig-15 (Foto: Martin Mannarella)

A-10 Thunderbolt II (Foto: Martin Mannarella)

Vielen Dank für die tolle Fotoreportage von Martin Mannarella.