Airbus will in China Flugzeuge bauen

Airbus will in einem Jointventure bis 2016 284 Flugzeuge in Tianjin, China bauen.

Tiefe Produktionskosten, hohe Qualität und ein großer Markt seien die besten Argumente für die Produktion des Airbus 320 in China. "Der Markt für in China gebaute Flugzeuge ist in China und seinen Nachbarstaaten. Zudem werden die A320 dem gleichen Qualitätsstandard entsprechen, wie die europäischen", sagte Gou Lijun, Leiter des Verwaltungskomitees in Tianjin. Die in China gebauten Flugzeuge hätten zum Teil sogar bessere Qualität als die europäischen und dank der geringeren Produktionskosten seien sie konkurrenzfähiger, sagte Gou. Die ersten A320 sollen bereits im August in die Endfertigung gehen. In dem Jointventure sollen jährlich 44 Flugzeuge hergestellt werden.

China will zukünftig auch eigene Grossraumflugzeuge entwickeln, wofür die Erfahrung aus der Airbus Fertigung von grossem Nutzen ist.