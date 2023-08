Lufthansa hat British Midland erfolgreich verkauft

Deutschlands Flag Carrier hat den erfolgreichen Verkauf ihrer Tochter British Midland bekannt gegeben.

Der Bruttoverkaufspreis wurde durch den Lufthansa Konzern mit 172,5 Millionen Britischen Pfund (207 Millionen Euro) angegeben. Der Nettoverkaufspreis kann sich noch ändern, da im Rahmen der Transaktionsstruktur Kaufpreisanpassungen ausgehandelt wurden. British Midland wurde durch Lufthansa an British Airways verkauft, welche hauptsächlich an den wertvollen Start- und Landerechten auf dem Grossflughafen London Heathrow interessiert ist. Die Slots in London Heathrow waren mit ein Grund, dass sich Lufthansa Ende 2009 bei British Midland engagiert hatte.