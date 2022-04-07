Neue Wizz Air Linien ab Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Wizz Air stockt ihr Angebot ab Dortmund Airport auf: Fluggäste haben ab diesem Sommer die Möglichkeit, mit Wizz Air direkt ab Dortmund Kurs auf den Plattensee zu nehmen.

Der größte Binnensee Mitteleuropas lockt alljährlich viele deutsche Touristen an – Badeliebhaber, Wassersportler, Wanderer und Genießer von Wellness- und Kur-Angeboten kommen hier nicht zu kurz.

„Wir freuen uns, unseren Fluggästen noch ein weiteres Ziel im bereits sehr vielfältigen Sommerflugplan anbieten zu können. Hévíz ist eine sehr gute Ergänzung zu dem bisher bestehenden Angebot der Wizz Air, die vor allem osteuropäische Ziele anfliegt“, weiß Guido Miletic, Abteilungsleiter Airport Services und Marketing am Dortmund Airport.

Die Flugverbindung wird ab dem 16. Juni zwei Mal pro Woche angeboten. Passagiere können dann donnerstags und sonntags in den Westen Ungarns reisen.