Wizz Air fliegt von Dortmund nach Plowdiw

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Ab dem 6. November 2021 fliegt Wizz Air immer dienstags und samstags von Dortmund ins bulgarische Plowdiw.

Die Flüge sind bereits buchbar. Es ist nach Varna, Sofia und Burgas bereits die vierte Stadt in Bulgarien, die Reisende direkt ab Dortmund erreichen können. „Die Strecken nach Bulgarien entwickeln sich gut. Sofia und Varna sind bereits seit Jahren etablierte Ziele. Burgas ist erst seit dem 10. Juni auf dem Flugplan, wird aber bereits jetzt sehr gut angenommen“, so Guido Miletic, Leiter Airport Services und Marketing. Allein im Juli 2021 nutzten gut 18.000 Personen die Verbindungen von Dortmund nach Bulgarien.

Plowdiw liegt im Süden Bulgariens. Es ist nach Sofia nicht nur die zweitgrößte Stadt des Landes, sondern auch der zweitwichtigste Industriestandort Bulgariens. Doch nicht nur Geschäftsreisende können sich über die neue Verbindung freuen. Auch Kultur- und Geschichtsinteressierte kommen in der Stadt am Fluss Maritsa voll auf ihre Kosten.

„Die neue Strecke zeigt, dass Wizz Air trotz der Base-Schließung weiter voll auf Dortmund setzt und das Streckennetz weiter ausbauen will. Plowdiw wird die 32. Stadt sein, die Wizz Air im Winter 2021/22 von Dortmund aus anfliegt“, so Miletic abschließend.