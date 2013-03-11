bmi regional startet Bremen-Toulouse

Die britische Fluggesellschaft bmi regional hat anfangs März den Flugbetrieb zwischen Bremen und Toulouse aufgenommen. Zielgruppe der Verbindung sind Geschäftsreisende aus der Luftfahrtindustrie.

Wie bmi regional mitteilte, ist es für die Airline die erste Strecke auf dem europäischen Festland. Direktflüge von Bremen nach Toulouse haben am 4. März 2013 mit fünf Flügen pro Woche begonnen. Toulouse ist die viertgrößte Stadt Frankreichs und die Hauptstadt der Region Midi-Pyrénées, der größten Region Frankreichs. Die Stadt ist das Zentrum der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Hauptsitz von Airbus befindet sich in Toulouse und die A320, A330, A340 und A380 werden hier endgefertigt. Auch die ATR Turbopropeller Flugzeuge werden hier produziert. In der Stadt haben sich auch zahlreiche Unternehmen aus der Elektronik, IT und Biotechnologie angesiedelt.