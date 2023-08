Airbus liefert erste Tianjin A320

Airbus hat gestern die erste in Tianjin produzierte A320 Maschine an Sichuan Airlines übergeben, Air China und China Eastern melden Interesse an A380 an.

Sichuan Airlines war die erste chinesische Fluggesellschaft, die eine A320 in Betrieb nahm und besitzt mittlerweile 41 Flugzeuge der Familie. Die neue Maschine wird von Dragon Aviation Leasing geleast und ist eine der zehn ersten A320, die in Tianjin montiert wurden. Fast 400 A320 sind für elf chinesische Airlines in Betrieb, insgesamt hält Airbus mit 487 Flugzeugen 40 Prozent des Marktanteils und mehr als 380 Maschinen als Auftragsüberhang. Airbus Präsident und CEO Tom Enders sagte während der Übergabe Zeremonie, dass er mit Air China und China Eastern in Gesprächen über einen möglichen Kauf der A380 sei. Als erstes wird China Southern 2012 eine A380 erhalten.