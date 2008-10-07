Brit Air kauft weitere CRJ1000 Jets

Bombardier Aerospace gab am sechsten Oktober bekannt, dass die französische Brit Air einen Vertrag über den Kauf von sechs weiteren Bombardier CRJ1000 NextGen Jets unterzeichnet hat.

Bei dem Kauf handelt es sich um die Ausübung von Kaufoptionen. Die Kaufabsichten wurden am 19. Februar 2007 unterzeichnet. Im Vertrag über zwei Festbestellungen war das Vorkaufsrecht für weitere sechs Flugzeuge ausgehandelt worden. Der Marktwert dieses Auftrages beläuft sich auf rund 299 Millionen US Dollar. Brit Air ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Air France.