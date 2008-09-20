Grob Aerospace nicht mehr im Learjet 85 Programm

Bombardier hat Grob Aerospace AG vom Herstellungsprogramm für den Learjet 85 abgezogen und will die Rahmenfertigung nun selber machen.

Grob Aerospace AG sollte als Entwicklungspartner und Zulieferunternehmen mit Bombardier zusammen arbeiten. Doch die Insolvenz des bayrischen Flugzeugherstellers bewog Bombardier dazu, die für die Grob vorgesehenen Arbeiten in die eigene Firma zu verlegen. Die Grob Aerospace AG hatte im August überraschend einen Insolvenzantrag eingereicht. Nun sucht die Firma einen finanzstarken Investor, denn die Entwicklung des Jet Spn läuft inzwischen weiter.