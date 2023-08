Bestellungseingang bei Bombardier

Der Flugzeughersteller aus Kanada kann vier weitere CRJ700 NextGen Airliner verkaufen. Der Käufer zeichnete zusätzlich vier Kaufoptionen.

Der Kunde dieses neuen Auftrages will vorerst anonym bleiben. Der Marktwert dieser Bestellung beläuft sich auf 146 Millionen US Dollar. , falls alle Kaufoptionen in Festbestellungen umgewandelt würden, steigt die Auftragssumme auf 307 Millionen Dollar. Seit der Lancierung der CRJ NextGen Serie gingen bei Bombardier bereits 213 Bestellungen von 19 Kunden ein.