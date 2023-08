Croatia Airlines bestellt zwei Bombardier Q400

Gemäss Pressemitteilung der Bombardier hat Croatia Airlines beim Flugzeughersteller eine Bestellung für zwei Q400 Next Gen Flieger aufgegeben.

Bombardier meldete, Croatia Airlines habe einen Vertrag über den Kauf von zwei Q400 Next Gen unterzeichnet, sowie Kaufoptionen für vier weitere Maschinen gesichert. Mit dem Kauf der Q400 löst Croatia Airlines zwei bereits im Juni 2007 erstandene Optionen ein. Der Wert der bestellten Flugzeuge liegt bei ungefähr US$ 57 Millionen. Bombardier verzeichnet bereits 319 bestellte Q400 und Q400 Next Gen, 210 davon konnten am 31. Juli 2008 ausgeliefert werden.