Mit Croatia Airlines von Hamburg nach Zagreb

Croatia Airlines Airbus A319 (Foto: Croatia Airlines)

Seit dem 1. Juli 2025 verbindet Croatia Airlines Norddeutschland dreimal wöchentlich mit Kroatiens Hauptstadt.

Um 10:30 Uhr hob am Dienstag, den 1. Juli 2025, der erste Croatia Airlines-Flug von Hamburg nach Zagreb ab. Nach rund 1 Stunde und 45 Minuten landet die Maschine um 12:15 Uhr in der kroatischen Hauptstadt. Damit startet die neue Linienverbindung zwischen Hamburg und Zagreb offiziell – dreimal wöchentlich können Passagiere so bequem und direkt zwischen beiden Metropolen reisen. Die Flüge können über die Croatia-Airlines-Website, die mobile App oder in den Reisebüros gebucht werden.

Am Hamburg Airport wurden der Start der neuen Strecke und die Partnerschaft mit Croatia Airlines feierlich eingeläutet. Vor dem Abflug sorgte die Fluggesellschaft mit einem kleinen Event am Gate für eine herzliche Begrüßung der ersten Gäste auf dem Flug nach Zagreb.

Wir freuen uns, Croatia Airlines als neuen Partner am Hamburg Airport heute feierlich begrüßen zu dürfen. Die neue Verbindung bietet unseren Reisenden eine attraktive, direkte Anbindung an ein spannendes Reiseziel in Südosteuropa und erweitert unser Flugangebot ab Hamburg ins beliebte Urlaubsland Kroatien,

sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Mit unserer neuen saisonalen Verbindung zwischen Hamburg und Zagreb erweitern wir das Reiseangebot für unsere Passagiere und schaffen eine noch bessere Anbindung zwischen Deutschland und Kroatien. Die neue Strecke ab Hamburg ergänzt unsere bestehenden Flüge von Frankfurt, München, Berlin und Düsseldorf zu diversen kroatischen Zielen. Die Flüge auf der neuen Strecke werden von den modernen Airbus A220-Flugzeugen der Croatia Airlines bedient, die unsere bisherige Flotte ersetzen und sowohl unseren Gästen als auch der Crew ein exzellentes Flugerlebnis bieten,

erklärt Slaven Žabo, Direktor der kommerziellen Abteilung von Croatia Airlines.

Kroatiens Hauptstadt erleben: Highlights in Zagreb

Eine Reise nach Zagreb überzeugt mit einer spannenden Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Stadtleben. Highlights sind die charmante Oberstadt mit der St. Markus-Kirche, die Kathedrale, der lebendige Ban-Jelačić-Platz und zahlreiche Cafés in der Altstadt. Museen wie das Museum der zerbrochenen Beziehungen oder das Technische Museum Nikola Tesla bieten besondere Erlebnisse, während Parks wie der Zrinjevac und der unterirdische Gric-Tunnel zum Entdecken und Entspannen einladen. Märkte wie Dolac und Stadtführungen durch die historischen Viertel runden eine Reise nach Zagreb wunderbar ab.

Flugdetails nach Zagreb im Überblick

Die Strecke wird dienstags, freitags und sonntags ab Hamburg mit einem modernen Airbus A220 bedient und bietet Reisenden flexible Optionen für Wochenendtrips oder längere Aufenthalte. Abflug ist dienstags um 10:30 Uhr morgens sowie freitags und sonntags jeweils um 20:20 Uhr abends. Die Flugdauer beträgt rund 1 Stunde und 45 Minuten. Als Mitglied der Star Alliance bietet Croatia Airlines unter anderem attraktive Umsteigeverbindungen über Zagreb in die gesamte Region, insbesondere zu zahlreichen weiteren Zielen in Kroatien. Tickets für die neue Verbindung sind über die Croatia-Airlines-Website, die mobile App oder in den Reisebüros buchbar.