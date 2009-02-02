Bombardier beendet 2009 ohne definitve CSeries Bestellung

Am 31. Januar 2009 hat Bombardier Jahresbilanz gezogen. Die langerwartete Bestellung der Lufthansa war darin nirgends erwähnt.

Damit belaufen sich die definitiven Bestellungen für den CSeries Jet dieses Jahr auf Null. Es scheint, dass die Kreditkrise und das erhöhte Risiko bei Langzeit Kapitalanlagen die Vertragsabschlüsse hemmt, so ein Analist der RBC Capital Markets. Die erste Lieferung eines kommerziellen CSeries Jets wird im Jahr 2013 erwartet. Unterstützt wird der Bau von den Regierungen Englands, Kanadas und Quebecs. Im Februar will Bombardier einen detailliertere Jahresbericht veröffentlichen.