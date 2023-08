Bombardier wird Learjet 85 in Queretaro fertigen

Für die ersten drei Prototypen werden die Rümpfe bei Grob in Deutschland gefertigt, danach wird die Produktion nach Mexico verlegt.

Im mexikanischen Werk fabriziert Bombardier bereits den Rumpfmittelteil für den Challenger und den Rumpf für den Global Express. In der Fertigung von Kunststoffstrukturen hat das Werk noch keine Erfahrung. In Mexico will bombardier kräftig ausbauen und bis Ende 2009 um 1100 Arbeiter auf 2000 aufstocken. Das Kompetenzzentrum für die Fertigung von Glasfaser und Kunststoffstrukturen wird im Bombardier Werk in Belfast bleiben.