Boeing liefert 4000ste Boeing 737 NextGen aus

Boeing feiert mit ihren Mitarbeitern und Repräsentanten von China Airlines die 4000ste Boeing 737 der modernsten Generation.

Die Maschine wird noch in dieser Woche an China Southern ausgehändigt. Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine Boeing 737-700, die mit 126 Passagiersitzen für zwei Klassen ausgerüstet ist. Die Maschine wurde im Boeing Werk in Renton gebaut. 1997 ging die erste Boeing 737-700 Next Generation an South West Airlines, zehn Jahre später konnte bereits die 2000ste Maschine der NG Baureihe ausgeliefert werden, drei Jahre später flog die 3000ste und weitere zwei Jahre und acht Monate danach bereits die 4000ste. Bei der Boeing 737 handelt es sich neben dem A320 um den erfolgreichsten Single Aisle Jet.