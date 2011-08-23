Boeing 787 für United in Endmontage
23.08.2011 BGRO
Die United Continental Holding hat bekannt gegeben, dass in den Boeing Werken in Everett die Montage des ersten Boeing 787 Dreamliner für United begonnen hat.
Die United Continental Holdings hat bekannt gegeben, dass in den Boeing Werken in Everett die Montage des ersten Boeing 787 Dreamliner für United begonnen hat.
Die Maschine wird in den ersten Monaten 2012 ausgeliefert, damit ist United die erste nordamerikanische Fluggesellschaft, die diesen neuen Jet in ihre Flotte übernehmen wird. Die Airline hat insgesamt 50 Dreamliner bestellt. Bei der Montage werden der vordere, der rückwärtige und der mittlere Teil des Flugzeugrumpfs zusammengebaut, es folgen dann Flügel und Leitwerk. Die erste Boeing 787 von United wird mit 36 Flat-Bed-Sitzen in der Business-First-Class, mit 63 Plätzen in der Economy Plus und 120 Sitzen in Economy Class konfiguriert sein. „Wir sind stolz darauf, dass wir als erste nordamerikanische Fluggesellschaft die 787 erhalten, die sowohl United als auch die Branche selbst verändert wird,“ so Jeff Smisek, President und CEO von United Airlines. „Die 787 ist ein sehr komfortables, kundenfreundliches Flugzeug. Dank ihrer großen Reichweite, ihrer Treibstoff-Effizienz und besten Werten für den Flugbetrieb können wir neue Märkte im Langstreckenbereich erschließen und gleichzeitig ältere, weniger effiziente Großraum-Flugzeuge ersetzen.“ United Continental Holdings mit den beiden Gesellschaften United und Continental haben jeweils 25 dieses modernsten Flugzeugs bestellt. Im Laufe dieses Jahres wird die Fluggesellschaft den Flugplan für die Boeing 787 bekannt geben.