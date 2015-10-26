Volaris meldet mehr Passagiere

Airbus A320 Volaris (Foto: Airbus)

Die mexikanische Fluggesellschaft Volaris konnte im September 2015 892 Tausend Passagier an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 53,4 Prozent.

Die Airline mit Hauptsitz in Mexiko Stadt hat die Verkehrsleistung im September um 33,6 Prozent auf 1,081 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 32,2 Prozent auf 842 Millionen Sitzplatzmeilen. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent verschlechtert.

Mit Volaris flogen in den ersten neun Monaten 8,425 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 16,8 Prozent.